Jesi, malore alla guida: imbocca via Pasquinelli contromano. Soccorso un 78enne jesino

L'anziano ha perso i sensi al volante e per fortuna, l'auto sebbene in marcia si è spenta. È stato trasportato in codice arancio al pronto soccorso

JESI – Si trovava alla guida della sua Ford, quando improvvisamente ha iniziato a stare male, tanto da non rendersi contro di aver imboccato via Pasquinelli contromano. È successo alle 14 di oggi pomeriggio e per fortuna in quel momento non si è trovato a passare nel giusto senso di marcia nessun altro veicolo, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato certamente più pesante. Fatto sta che l’uomo alla guida della Ford– uno jesino di 78 anni (C.G. le sue iniziali) – non si è reso conto di nulla. Ha perso i sensi alla guida, e l’auto si è spenta. In quei concitati minuti, si trovavano a passare sia una macchina della Vedetta2/Mondialpol che l’ambulanza della Croce verde di Jesi, quest’ultima di rientro alla vicina sede. Le guardie giurate e i sanitari hanno capito subito la gravità della situazione, pertanto hanno estratto l’uomo esanime dall’abitacolo della vettura.

Si era ripreso nel frattempo, ma era comunque in stato confusionale. I sanitari della Croce verde lo hanno subito accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice arancio di alta gravità. Non si sono registrati problemi alla viabilità, né come detto, sono stati coinvolti altri veicoli. Le condizioni dell’anziano sono serie.