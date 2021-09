Jesi: malore fatale in strada vicino all’Arco Clementino, muore 70enne

JESI – Stava mangiando un pezzo di pizza, per spezzare la mattinata con uno spuntino veloce, quando improvvisamente è stato colto da malore ed è stramazzato a terra esanime. Inutili purtroppo i soccorsi. È successo poco fa, verso le 11 in corso Matteotti nei pressi dell’Arco Clementino. Sono stati allertati i soccorsi sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza, la polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire i tentativi di soccorso, che purtroppo come detto, si sono rivelati inutili. L’uomo, un 70enne jesino, non ce l’ha fatta. Il cuore aveva smesso di battere senza più riprendere, nonostante i tentativi di rianimarlo.



(Servizio in aggiornamento)