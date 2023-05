Non c’è stato nulla da fare purtroppo per un 85enne jesino

JESI – Malore fatale mentre era alla guida della sua auto. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per un 85enne jesino. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio verso le 16 in via S.Lucia nei pressi del cimitero. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 intervenuto con l’automedica e l’eliambulanza. Sul posto i Carabinieri.