Jesi, malore alla guida: finisce contro una quercia. Allarme nella notte sulla Ss76

Il conducente dell'auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Jesi. Le condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita

JESI – Malore alla guida, l’auto perde il controllo e come una scheggia impazzita finisce contro una quercia. L’incidente è avvenuto a Jesi nella notte, verso mezzanotte e cinquanta, lungo la Ss76 all’altezza della fabbrica di materassi Novaflex. A restare ferito, un 45enne jesino che si trovava alla guida della sua utilitaria, quando improvvisamente è stato colto da malore. L’auto si è schiantata contro uno degli alberi che punteggiano il bordo strada.

A lanciare l’allarme al 112 alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, oltre all’automedica del 118 anche i sanitari della Croce verde di Jesi e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jesi. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Le condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

I carabinieri di Jesi sul luogo del sinistro