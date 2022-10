Jesi in lutto per la scomparsa del commercialista Fabio Romagnoli

Aveva 69 anni. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Promossa una raccolta fondi per lo Iom in sua memoria

JESI – La città piange la scomparsa del noto commercialista Fabio Romagnoli, 69 anni. Il professionista, molto conosciuto e stimato, si è spento questa mattina alle 7,55 all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato.

La notizia, rimbalzata in città, ha destato un’eco di incredulità e profonda commozione. Tante le manifestazioni d’affetto verso la famiglia, in primis verso la moglie Roberta Chiodi, a cui si sono stretti moltissimi colleghi e amici. La salma è stata composta alla Casa del Commiato di Bondoni (via dell’Industria, a Castelplanio) dove domani, lunedì, sarà aperta la camera ardente e quanti vorranno potranno porgere l’ultimo saluto prima della sepoltura. I funerali saranno celebrati martedì 25 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, poi la tumulazione al cimitero comunale.

Il dottor Fabio Romagnoli lascia nel dolore la moglie Roberta, i figli Michela con Riccardo e Luca con Diletta; Silvana, i nipoti Vittoria, Leonardo ed Edoardo, le sorelle Serena e Paola. La famiglia ha voluto ricordare il caro Fabio con una raccolta fondi da destinare all’Istituto Oncologico Marchigiano Iom di Jesi e Vallesina.

«Ciao Fabio, con te se ne va un amico, un grande professionista e un gran figo. Mi mancherà il tuo senso nell’affrontare i problemi della professione», scrive tra gli altri l’avvocato Paolo Marcozzi nell’esprimere sincere condoglianze ai familiari facendo eco ai tantissimi messaggi di cordoglio di chi lo conosceva. Descritto come «un ottimo professionista» e una persona dall’alto profilo umano, Fabio Romagnoli con la sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo nei suoi familiari ma anche nelle persone che ha aiutato con un consiglio o con la sua qualificata professionalità.