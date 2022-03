Jesi, lutto in città: si è spento a 79 anni l’imprenditore Marco Liera

JESI – Lutto in città per la scomparsa di un grande imprenditore del settore automobilistico. E’ mancato ieri 29 marzo all’affetto dei suoi cari l’imprenditore Marco Liera. Aveva 79 anni e combatteva contro una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo. Originario di Colbordolo (provincia Pesaro-Urbino), era stato fondatore della concessionaria jesina che dal 1972 è specializzata nella vendita e assistenza di veicoli Renault, Dacia, Nissan, Mahindra, per privati e aziende, con sede in viale don Minzoni.

Presidente e sponsor dell’Aurora basket Jesi, lascia nel dolore la moglie Gabriella Stramigioli, le figlie Laura e Loretta, il genero Andrea, le nipoti Irene e Bianca, i fratelli Emilio e Daniele, i parenti e tutta l’Aurora basket. Si è spento all’ospedale “Carlo Urbani” dove era ricoverato. La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale. Già oggi in tanti sono andati a fare una visita e porgere le condoglianze ai familiari. I funerali saranno celebrati giovedì 31 marzo alle ore 16 presso la chiesa San Giuseppe di Jesi, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero monumentale di Jesi, al campo V. La famiglia ha promosso una raccolta fondi per ricordare il caro Marco, da devolvere allo Iom-Istituto Oncologico Marchigiano di Jesi.

Commozione anche nel mondo della pallacanestro: «Aurora Basket si stringe con grande affetto alla famiglia Liera per la dolorosa perdita del caro Marco – scrive la società in un messaggio divulgato sulla pagina ufficiale – la notizia della scomparsa di Marco Liera, imprenditore capace, presidente e sponsor affezionato della nostra società, che ha contribuito con la sua guida a far crescere fino alla ribalta nazionale, è di quelle che non si vorrebbero mai ricevere. Alla Signora Gabriella e alle figlie Loretta e Laura l’abbraccio sincero di tutta la famiglia dell’Aurora Basket».