Jesi: lutto alla Pieralisi per l’improvvisa scomparsa di Danilo Pellegrini

JESI – È stato per moltissimi anni l’autista personale e l’addetto alla sicurezza del compianto ingegner Gennaro Pieralisi, il suo braccio destro, l’uomo di fiducia. Poi, punto di riferimento dell’amministratore delegato dell’Azienda Pieralisi Aldino Zeppelli. Oggi tutta la Pieralisi piange la scomparsa improvvisa di Danilo Pellegrini, mancato ieri a 58 anni.

La notizia è rimbalzata questa mattina suscitando grande commozione sia in azienda che in città, dove Danilo era molto conosciuto, stimato e ben voluto. Un uomo con la schiena dritta, discreto e disponibile, capace di ascoltare. Requisiti rari e necessari per guadagnarsi quel ruolo che nel corso degli anni aveva conquistato. Originario di Morro d’Alba, figura storica dell’azienda Pieralisi, lascia nel dolore la moglie Loredana Ottaviani, il figlio Maxim, la mamma Marina, la nipote Silvia, i parenti e tantissimi amici, oltre ai colleghi, dirigenti e dipendenti della Pieralisi.

«La Pieralisi si stringe al dolore dei familiari per l’improvvisa scomparsa di Danilo Pellegrini – fa sapere la Pieralisi – Danilo è stata una figura storica dell’azienda, dagli anni ’80 autista personale e guardia del corpo del compianto presidente Gennaro Pieralisi e ancora oggi prezioso punto di riferimento dell’amministratore delegato Aldino Zeppelli. Dotato di grande etica e profonda rettitudine, la sua attività professionale è stata contrassegnata da una spiccata devozione sia all’azienda – di cui rappresentava la memoria storica – sia alla famiglia Pieralisi, con un alto senso del dovere e una disponibilità fortemente apprezzati dai colleghi e da un numero infinito di clienti in giro per l’Italia e per il mondo, sempre accanto all’ingegner Gennaro prima e all’ingegner Zeppelli poi. Alla moglie e al figlio giungano i sensi di profondo e sincero cordoglio».

La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato Ciccoli di via don Battistoni. Oggi dalle 16,30 si potrà fare una visita. I funerali saranno celebrati domani (giovedì 28 agosto) alle ore 16,30 nella chiesa Regina della Pace. Al termine della cerimonia funebre il feretro proseguirà per il cimitero di San Marcello dove Danilo riposerà.