Jesi, lunghe attese per il rinnovo delle carte d’identità: «Cosa succede?»

JESI – Carte d’identità scadute, per il rinnovo bisogna attendere. La pandemia in corso ha rallentato notevolmente il rilascio dei nuovi documenti da parte dell’ufficio anagrafe. Gli appuntamenti vengono spesso fissati successivamente al termine ultimo di validità dei tesserini di riconoscimento. E ciò comporta qualche disagio, soprattutto in tempi di identità digitali.

A portare la questione in consiglio è Samuele Animali di Jesi in Comune. «Il Ministero dell’interno ha comunicato che a partire dal 15 novembre, per i comuni presenti nell’anagrafe nazionale Anpr, è possibile scaricare 14 tipi di certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita accedendo al portale nazionale con SPID o carta d’identità elettronica – ricorda l’esponente di minoranza -. Il 23 Novembre scorso il Comune di Jesi ha confermato con un comunicato che anche i cittadini jesini possono usufruire dei servizi on line;risulta però che, nonostante l’impegno e la cortesia del personale, per altri tipi di operazioni per i quali non è possibile operare on line, come per esempio il rilascio della carta d’identità, occorra attendere alcune settimane per ottenere un appuntamento».

Tale situazione, prosegue Animali, «sembra protrarsi da molti mesi a questa parte. Considerato che tale circostanza configura un potenziale pregiudizio per diritti e facoltà per il cui esercizio è necessario un documento aggiornato (es. in caso di smarrimento in data prossima alla scadenza), si chiede se i fatti illustrati siano veri e se risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito».

Se ne parlerà lunedì 20 dicembre in aula consiliare.