Jesi, limitazioni in arrivo per skate e monopattini elettrici nelle piazze

L'amministrazione integra il regolamento di polizia urbana introducendo nuovi divieti per i cosiddetti acceleratori di andatura. Norme rafforzate pure per la conduzione dei cani

JESI – Nuovi divieti per tavole da skate e monopattini elettrici nei luoghi frequentati da altre persone. Nel nuovo regolamento di polizia urbana, che il consiglio comunale dovrà discutere e votare il prossimo 4 febbraio, vengono introdotte norme per regolamentare l’utilizzo di tali mezzi.

Saranno vietati, pertanto, i seguenti comportamenti: «Utilizzare impropriamente gli arredi urbani, intesi come manufatti fissi o mobili

collocati su spazi pubblici funzionali al loro abbellimento o migliore fruizione, con modalità tali da impedirne ad altri l’uso corretto, anche in modo tale da poterli danneggiare». Non solo. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, sarà vietato «circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al

pubblico nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale».

Nuovi provvedimenti anche per la conduzione dei cani. Gli aspetti salienti riguardano «l’obbligo al detentore di cane di condurre l’animale sempre al guinzaglio con una estensione massima di 1,50 metri e di avere una museruola da applicare nel caso di richiesta da parte dell’Autorità e comunque nel caso di rischio per l’incolumità di persone o di altri animali»,

«la previsione della conduzione da parte di persone in grado di gestirlo

correttamente ed efficacemente», «il divieto di accesso nelle scuole e loro pertinenze funzionali, nonché di approssimazione dell’animale ad una distanza inferiore a 15 mt da una qualsiasi attrezzatura destinata al divertimento di adulti o bambini o alla pratica sportiva», «la dotazione al seguito di sacchetto o altra idonea attrezzatura idonea a rimuovere le

deiezioni solide dell’animale, di un contenitore d’acqua con cui diluire eventuali depositi di urine, con obbligo di rimuovere le deiezioni e di diluirle su marciapiedi, strade, loro pertinenze, aree attrezzate dei parchi pubblici o altre destinate ad attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali», «il divieto di condurre cani al guinzaglio da qualsiasi veicolo».

È previsto che sia la Giunta Municipale, con specifico provvedimento, ad individuare aree anche attrezzate dove i cani possano essere lasciati liberi (senza guinzaglio e museruola), e le aree verdi/percorsi dove è consentita la sola libera circolazione dei cani con guinzaglio.