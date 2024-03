Jesi, al liceo artistico Mannucci la Giornata dei Giusti

JESI – Giornata dei Giusti al liceo artistico Edgardo Mannucci di Jesi. La ricorrenza sarà celebrata il prossimo 9 marzo. La celebrazione è stata istituita nel 2012 dal Parlamento europeo. Al Mannucci verrà onorata la memoria dei coniugi Maria e Nazzareno Gennaretti e di Lidia e Attilio Pigliapoco, riconosciuti Giusti tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme poiché, nel periodo delle persecuzioni razziali, dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, si prodigarono per scongiurare la deportazione di persone di origini ebraiche.

Persone che vennero accolte nelle loro dimore e nascoste per diversi mesi. Chi si prodigò per loro mise a rischio la loro incolumità e quella dei familiari. «Per l’occasione – spiega la scuola in una nota – saranno con noi Leonardo Fava e Sergio Pierantoni, discendenti rispettivamente dei coniugi Gennaretti e Pigliapoco, i quali hanno, nel corso dell’anno, scolastico già incontrato le classi quinte e la classe terza A del liceo a cui hanno raccontato le vicende che hanno visti protagonisti i loro congiunti».

Parteciperà all’evento anche Patrizia Faraoni, figlia di Mercedes Virgili, Giusta tra le Nazioni alla memoria della

quale il Giardino è stato inaugurato nell’anno scolastico 2021. Interverranno Emanuela Marguccio, Assessore alle politiche per l’Istruzione e la Formazione del Comune di Jesi, Maria Cristina Zanotti, storica locale e vicepresidente

di Italia Nostra e Silvano Turbanti, Presidente della Mediateca ˊG. Giamagliˊ di Polverigi.

La cerimonia sarà introdotta in Aula Magna (a partire dalle ore 10) dal dirigente scolastico, Luca Serafini, e dalla professoressa Elisabetta Galeazzi, responsabile del progetto. Seguiranno testimonianze, letture e intermezzi musicali eseguiti al violino e violoncello dalle sorelle Matilde e Alice Agostinelli e da Cecilia Quaranta ˊTalèaˊ, interprete e cantautrice jesina emergente nel panorama musicale italiano, ex alunna della scuola.

La mattinata si concluderà poi nel giardino della scuola, dove si procederà all’inaugurazione delle nuove targhe in maiolica, realizzate dalla professoressa Maria Cristina Ponzetti, «sul nostro ˊAlbero dei Giustiˊ e – poiché ˊc’è un albero per ogni uomo che ha scelto il beneˊ – piantumeremo due piccoli arbusti nell’area verde dedicata», dicono dal Mannucci.