Jesi, con LibrINfiera dieci giorni di “Parole di Pace”

LibrINfiera è promossa dalle scuole secondarie in collaborazione con Biblioteca Planettiana, librerie “Incontri” e “Ortolibreria”, Atgtp, ACCA Academy e col patrocinio del Comune. Per la seconda edizione il tema è "Parole di Pace"

JESI – Letture, spettacoli, aggiornamento, reading musicali, incontri con l’autore, stand di libri in fiera dal 1 all’11 marzo dedicati al tema della Pace e al ricordo di Edmondo Marcucci, pacifista e jesino d’adozione fra i pionieri della marcia Perugia-Assisi di cui ricorrerà, il 16 agosto prossimo, il 60esimo anniversario della scomparsa. LibrINfiera è una iniziativa promossa dalle scuole secondarie della città in collaborazione con la Biblioteca Planettiana, le librerie “Incontri” e “Ortolibreria”, Atgtp, ACCA Academy e col patrocinio del Comune e per la seconda edizione propone il tema “Parole di Pace”. L’idea è quella di una fiera del libro cittadina in cui, ogni scuola secondaria di secondo grado, attraverso uno stand, presenterà un libro inerente al tema della pace: in contemporanea e nei giorni immediatamente precedenti e seguenti si terranno gli eventi correlati.

Fra questi cui spiccano quelli che coinvolgono nomi di riferimento per il mondo della lettura e dell’impegno civile come Andrea Franzoso e Benedetta Bonfiglioli, che fra 6 e 7 marzo incontreranno gli studenti e daranno vita a animazioni con i gruppi di lettura delle scuole, Salvatore Inguì (dall’8 al 10 marzo gli incontri nella Sala Maggiore della Planettiana) e Daniele Mencarelli (10 marzo al Liceo Classico).

“Parole di Pace”, la presentazione in Comune a Jesi

Gli appuntamenti saranno distribuiti fra Palazzo dei Convegni, Teatro Pergolesi, Biblioteca Planettiana, Museo delle Arti della stampa, Palazzo Santoni e la Biblioteca del Liceo Vittorio Emanuele II. L’inaugurazione e l’apertura degli stand di LibrINfiera il 3 marzo alle 17 a Palazzo dei Convegni ma anticipazioni si terranno venerdì prossimo e il 1 marzo, a Palazzo dei Convegni e al Museo delle Arti della Stampa, con gli incontri di aggiornamento per i docenti delle scuole.

L’idea progettuale è sostenuta e patrocinata dal Comune di Jesi, nelle persone dell’assessore alla cultura Luca Brecciaroli e dell’assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio, mentre Il coordinamento è curato dalle prof.sse Carla Tiberi (IIS Galilei), Margherita Stronati (Vittorio Emanuele II), Maria Cristina Casoni, Chiara Pasquinelli, Stefania Schiavoni (in rappresentanza del gruppo di lavoro “Frammenti dal Novecento”).