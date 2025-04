JESI – Sono state numerose le iniziative, sia dedicate alle scuole che aperte alla cittadinanza, in occasione del festival “LibrINcittà 2025”, coordinato dal Comune di Jesi nell’ambito delle azioni di promozione della lettura previste dal “Patto locale per la lettura” e dalla recente qualifica di “Città che legge”.

Attività che, insieme alle stesse scuole cittadine, a librerie ed associazioni, hanno visto la realizzazione di incontri con autori, laboratori, presentazioni di libri ed il doppio appuntamento di librINfiera (uno realizzato dalle scuole superiori ed uno dalle scuole degli Istituti Comprensivi).

Grazie alla presentazione/spettacolo di Max Cimatti del 30 marzo, il pubblico ha potuto conoscere meglio la figura dello scrittore Rafael Sabatini, che nacque a Jesi il 29 aprile 1875 (una targa ricorda l’ubicazione della sua casa natale, in Piazza della Repubblica), si trasferì poi all’estero e fu autore di oltre trenta romanzi e di numerosissimi racconti e novelle, scritti in inglese, tutti improntati al genere dell’avventura. Proprio da lui ha preso spunto il tema del festival di quest’anno, “L’avventura e il coraggio”.



Per ricordare la figura ed il lavoro di Sabatini, domenica 13 aprile, alle ore 18, al teatro Il Piccolo di via San Giuseppe, sarà proiettato il film Capitan Blood (1935, regia di Michael Curtiz, con Errol Flynn, in edizione restaurata), tratto da uno dei romanzi più famosi di Sabatini; tra tutti i film ripresi dalle sue opere, questo è il più aderente al romanzo ed è il primo film in cui appaiono sequenze acrobatiche degli attori che si lanciano da un pennone all’altro delle navi.

L’ingresso alla proiezione è libero e gratuito.

In coda al festival si terrà l’incontro, riprogrammato (in seguito all’annullamento dell’appuntamento previsto per fine febbraio) per il 28 maggio, dello storico Carlo Greppi con la cittadinanza (curato dall’IIS Galilei con Frammenti dal Novecento).