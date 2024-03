A Jesi letture e musica sacra per la chiesa di San Marco. Presente anche il maestro Santini

JESI – Al via le attività del Comitato di Quartiere Erbarella/San Pietro Martire con un evento benefico a sostegno della raccolta fondi per il progetto di restauro della chiesa di San Marco.

“Laudi e Musica sacra per San Marco” è un evento sollecitato e promosso dal Comitato con il sostegno dell’Amministrazione comunale che si svolgerà mercoledì 27 marzo alle ore 21 nella chiesa stessa. La serata offre gratuitamente agli spettatori letture di testi francescani e canti di musica sacra interpretati rispettivamente da allievi della scuola di teatro Cocuje e dalla Corale Brunella Maggiori, oltre all’esecuzione al violino di alcuni brani da parte del maestro Marco Santini.

«Il consiglio direttivo sta già lavorando per rendere concreta la partecipazione di quanti nel Quartiere Erbarella/San Pietro Martire risiedono e lavorano e per attivare un’azione di ascolto e confronto. Pertanto viene convocata un’assemblea pubblica per giovedì 18 aprile p.v. dalle ore 18 alle 20, alla Bocciofila di via Ravagli, sede del Quartiere», ricorda il presidente Jhonny Pigliapoco. Che prosegue: «Si auspica e si invita alla maggior partecipazione possibile, al fine di condividere spunti di intervento, elementi di criticità e di promuovere il senso di appartenenza al Quartiere in relazione all’intero contesto cittadino, nello spirito della cittadinanza attiva e consapevole».

Il consiglio direttivo del Comitato Erbarella/San Pietro Martire è composta da: Rosa Meloni, Marta Santoni, Patrizia Taglianini, Nicola Termentini, Barbara Traversi, Danilo Vitali, Carlo Elio Voltolini (segretario), Claudia Caprari (vice presidente), Jhonny Pigliapoco (presidente).