Jesi, le luminarie approdano anche lungo viale della Vittoria

Già lanciata l'iniziativa Illustri Natali per sostenere l'acquisto dei regali nei negozi della città. Ora si lavora per provare a organizzare un Capodanno in streaming

JESI – «Abbiamo sconfitto anche il Covid-19». Festeggiano i commercianti del viale della Vittoria, in un anno in cui c’è davvero poco da essere contenti. Nonostante sia il titolare, che dipendenti della ditta incaricata dell’installazione delle luminarie, siano risultati positivi al Covid-19, «grazie all’incrollabile determinazione dei componenti del comitato Jesi Vittoria, le luci sono state installate per la prima volta lungo la via. Per restituire alla città un clima di serenità in questo momento caratterizzato da grandi difficoltà. Un sentito ringraziamento a tutti gli esercenti aderenti e all’importante contributo del Comune che interverrà anche economicamente per tale installazione».

Per venire incontro alle difficoltà degli operatori commerciali a seguito della pandemia, infatti, l’amministrazione ha inteso per la prima volta sostenere le spese per l’installazione. Una scelta che non riguarda solo Corso Matteotti e stradine limitrofe, ma tutte le aree della città dove i negozianti normalmente si associano per la raccolta fondi delle luci di Natale.

E così il contributo comunale, per oltre 12 mila euro, pari al 50% della

spesa complessiva, è andato anche agli operatori di via Marconi, di via Garibaldi, di via San Francesco, di viale della Vittoria, di via del Prato e di via Paladini, vale a dire di tutti coloro che hanno scelto per questo Natale di abbellire la propria zona con le luminarie.

«Ringrazio l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata – ha sottolineato Alfredo Benigni, a nome dell’Associazione Jesi Centro – ben comprendendo le difficoltà che gli esercenti stanno attraversando, i quali hanno comunque ritenuto importante colorare anche quest’anno il Natale. È la prima volta che questo accade ed è un importante segnale di attenzione, sia per noi operatori commerciali del centro, sia per tutti i nostri colleghi presenti in città che hanno ugualmente voluto mettere le luminarie nelle strade dove insistono le loro attività». Il contributo del Comune è stato elargito con le risorse derivanti dal ristoro che il Governo ha parzialmente riconosciuto per il mancato introito dell’imposta di soggiorno.

L’iniziativa non è la sola che vede uniti amministrazione comunale ed operatori commerciali. Già presentato il progetto “Illustri Natali” con la doppia finalità di sostenere da un lato l’acquisto di regali nei negozi di Jesi da parte dei concittadini, dall’altro di aiutare anche famiglie in difficoltà a poter far compere natalizie nei medesimi negozi.

Ora si lavora per provare a organizzare un capodanno in streaming.