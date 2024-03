Jesi, in corso i lavori su via Tabano. Il Comune: «Aggiornamenti sul sito dell’Ente»

JESI – Piccole manutenzioni, interventi più corposi, aggiornamenti sui lavori in corso: tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Jesi Lavori in città | Comune di Jesi e vengono caricati anche sulla App Municipium alla sezione “Notizie”. Lo rende noto Piazza Indipendenza.

«Canali – spiegano dal Comune – che vengono quindi rafforzati come fortemente richiesto dall’Amministrazione comunale al fine di dare un’informazione più omogenea, attenta e coordinata a cittadini e cittadine. Tra gli ultimi interventi si segnalano la manutenzione del verde in Via Montirozzo e in Via Mazzini (zona Porta Valle), l’asfaltatura di Via Tabano, la sistemazione dei dissesti presenti sulla carreggiata in Via Coppetella, il ripristino dei dissesti sulla strada bianca di Via Murri e in Via della Figuretta».

Jesi, i lavori su via Tabano Jesi, i lavori su via Tabano

«Si comunica inoltre che in Via Tabano sta procedendo l’intervento di asfaltatura nei tratti più ammalorati, un segnale di cura in una zona non centrale della città che richiede attenzione da tempo. Come noto il cantiere si sposterà poi lungo l’Asse Sud per la definitiva sistemazione di tre rotatorie (Viale XXIV Maggio all’incrocio con Via Ricci; tra Viale Don Minzoni e Via Pasquinelli; tra la stessa Via Pasquinelli e Via Abruzzetti). A seguire i lavori interesseranno una quarta rotatoria, quella di Viale Martin Luter King».

Viene inoltre costantemente aggiornato il sito dedicato al Ponte San Carlo con le informazioni sulle lavorazioni in corso.