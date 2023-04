Jesi: verso i lavori in via Merciai, dove la fognatura aspetta d’essere riparata da vent’anni

JESI – Progetto da 190mila euro, via all’iter per arrivare all’affidamento dei lavori: in ballo c’è il “ripristino della funzionalità della fognatura di via dei Merciai” nel cuore del quartiere San Giuseppe. Sembra apparentemente routine, in realtà è storia che cerca una soluzione da più di vent’anni.

Un nodo da sciogliere ma che risulta annodato dal 2002, quando il privato che li aveva realizzati a scomputo di oneri di urbanizzazione diede in consegna al Comune i lavori eseguiti per la rete fognaria della zona. Peccato che quando poi, nel 2005, il tutto venne trasmesso alla Multiservizi, questa avesse segnalato che qualcosa non andava per quello che riguarda la rete delle acque nere e invitato il Comune a verificare e ripristinarne il corretto funzionamento. Constatato con delle video ispezioni lo stato precario della fognatura, intasata, schiacciata in più punti e fortemente compromessa, con conseguenti frequenti danni al condominio, ecco da allora il lungo cammino per arrivare ad una soluzione. Fresco d’approvazione il progetto esecutivo per 190mila euro, 140mila dei quali da fondi ministeriali, per ovviare al problema.

«L’intervento – spiegano gli uffici – sinteticamente consiste nella rimozione delle due fognature separate esistenti in via Merciai nel tratto S. Giuseppe – Via Mugnai. La fognatura esistente si presenta separata (linea bianca e linea nera), presenta schiacciamenti e difettosità, le due linee sono prive di una completa suddivisione in corrispondenza degli allacci privati, nonché cedimenti in corrispondenza di caditoie e chiusini stradali. Il progetto, pertanto, prevede il rifacimento della fognatura con la posa di una nuova condotta di fognatura mista, come previsto dal progetto definitivo approvato, alloggiata nella stessa sede della fognatura esistente. A seguito del rifacimento della fognatura è previsto il ripristino della sede stradale unicamente in corrispondenza della porzione interessata dallo scavo per l’alloggiamento delle nuove condotte».