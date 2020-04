Jesi, strisce pedonali e segnaletica orizzontale si rifanno il trucco

Via in tempi brevi al rifacimento, per 20 mila euro, nelle vie interessate dalle ultime asfaltature. Per tre ulteriori appalti relativi a manti stradali e marciapiedi in altrettante zone, si è in fase di assegnazione

JESI – Via al rifacimento di segnaletica orizzontale e strisce pedonali in città: interventi, per complessivi 20 mila euro finanziati col residuo dell’appalto da 200 mila servito alla manutenzione di strade e marciapiedi in un’ampia zona a ovest di Jesi. Lavori che potranno partire in tempi anche piuttosto brevi.

Si comincerà dalle zone interessate dagli ultimi asfalti: viale Cavallotti, dove vanno ripristinati gli attraversamenti all’altezza dei giardini pubblici, l’intera via Campolungo, via Fausto Coppi dopo la rotatoria, la salita di Via degli Appennini, tratti di Via Roma, via Staffolo, via Lanificio. Si procederà anche in altre strade secondarie dove i passaggi pedonali sono compromessi.

Per tre ulteriori appalti – per oltre un milione e cento mila euro complessivi- riguardanti manutenzioni su strade e marciapiedi i lavori sono stati assegnati e si è in fase di verifica della regolarità delle documentazioni per le ditte individuate.

Strade oggetto dell’intervento quelle di collegamento all’ospedale Carlo Urbani, altre del centro urbano relative in particolare ai quartieri San Giuseppe e San Francesco e infine le arterie della zona industriale.

La prima zona si concentra Via Erbarella – Viale Puccini, Viale Papa Giovanni XXIII, Viale Martin Luter King, Viale Aldo Moro, Via Ugo La Malfa. Relativamente al centro urbano sono previsti interventi in Via Ancona, Via Garibaldi, Via Lenti, Via Granita, Via Tessitori, Via Garibaldi, Largo Europa e ai marciapiedi di Viale Verdi, Via San Francesco, Largo Europa, Via Acqua, Via Rossini. Quanto al terzo lotto le strade interessate saranno Via del Prato, Via Ricci, Via Saveri, Via Anconetani, Via Pasquinelli, Via Don Battistoni, Viale dell’Industria.