Jesi, lavori straordinari in via Piandelmedico in vista del cantiere di ponte San Carlo

JESI – Manutenzione straordinaria di via Piandelmedico e zone limitrofe, l’amministrazione prova a intercettare un finanziamento regionale per mettere in sicurezza il tracciato che costeggia la ex superstrada. L’intervento ammonta a 375 mila euro e si attende appunto l’esito del bando per poter avviare l’iter.



«A seguito della ricognizione dei tecnici – si spiega da piazza Indipendenza – è stato rilevato il grave dissesto della sede stradale in via Piandelmedico nel tratto dalla rotatoria all’intersezione con via Misa fino al limite di competenza provinciale, e in alcune vie limitrofe quali via Misa (dalla suddetta rotatoria all’attraversamento rialzato esistente), via Minonna da via Marconi a via Misa oltre che nella rotatoria all’intersezione tra via Ricci, viale don Minzoni e via XXIV Maggio. Via Piandelmedico, via Misa e la rotatoria di intersezione tra via Ricci, viale don Minzoni e via XXIV Maggio intercettano uno dei percorsi di accesso alla città e, pertanto, sono interessate da un intenso traffico veicolare».



Gli interventi di manutenzione straordinaria interessano l’intera carreggiata stradale o porzioni della stessa e, dove necessario, tratti di marciapiedi particolarmente “ammalorati”. Si procederà contestualmente all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale alle estremità e in corrispondenza degli attraversamenti. In particolare sarà realizzato un attraversamento rialzato in via Piandelmedico in prossimità dell’intersezione con via Misa.



«Via Piandelmedico – specifica il Comune – è frequentemente percorsa da numerosi ciclisti e lo stato di grave dissesto ed ammaloramento, soprattutto delle fasce laterali, costituisce un concreto pericolo per tale tipologia di utenti. Inoltre, durante i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte San Carlo, che saranno avviati nei prossimi mesi, via Piandelmedico sarà interessata da una intensificazione del traffico veicolare in quanto costituirà la viabilità alternativa, da e per Jesi, a seguito della chiusura di via Marconi».