JESI – Prosegue a tappe forzate il programma di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi che l’amministrazione comunale considera una priorità assoluta, consapevole dell’attenzione e delle richieste della città. Proprio per questo ha messo in campo quest’anno risorse per 1,7 milioni di euro, vale a dire oltre il triplo di quelle in media stanziate nell’ultimo decennio.

Si è appena conclusa l’asfaltatura di via Venetica, strada periferica che aveva subito un pericoloso cedimento, ricompresa nell’appalto dei lavori avviati con l’intervento in notturna alla rotatoria di Via Fontedamo, proseguiti in Via Montelatiere (la corta per San Marcello) e che si concluderanno ora con un ulteriore intervento in Via Fontedamo in prossimità dello svincolo Jesi Est della superstrada e in via Giuliano Latini, dove anche qui vi è una parte di strada interessata a cedimento.



A ruota, con la prossima assegnazione dei lavori, altri interventi su strade cittadine: viale della Vittoria, nei tratti rovinati tra il cavalcavia e l’incrocio con via Erbarella, i marciapiedi di via Asiago, Via Tobagi e via Bachelet, poi ancora la manutenzione di tratta di strade extraurbane: via Gangalia Alta, Crete di Gangalia, via Santa Lucia e via La Larga.