Jesi, lavori: si sistema via Tabano

Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dall’incrocio con via Campolungo, nell’area del PalaTriccoli, fino alla sua estensione più periferica che arriva a ricongiungersi con la provinciale per l’Acquasanta

JESI – Via alla sistemazione della dissestata via Tabano: la Giunta ha approvato il progetto esecutivo che riguarda la manutenzione straordinaria dall’incrocio con via Campolungo, nell’area del PalaTriccoli, fino alla sua estensione più periferiche che arriva a ricongiungersi con la provinciale per l’Acquasanta.

Della strada, spiega la Giunta, «è stato rilevato il considerevole ammaloramento del manto stradale. In particolare le porzioni maggiormente critiche, sia per lo stato di deterioramento del manto stradale sia per il maggiore transito veicolare dovuto alla presenza di abitazioni, sono quelle a monte e a valle dell’anello centrale». In ballo un progetto da 95mila euro, riguardanti il rifacimento dello strato di usura in conglomerato bituminoso previo sbanchinamento.

In tema di lavori, con l’approvazione del bilancio di previsione l’amministrazione pone in evidenza quelle che ritiene «importanti opere pubbliche, a partire dalla ristrutturazione della casa di riposo – che si aggiungono a quelle già in fase di avvio per i progetti PNRR (con impiego di ingenti risorse dell’Ente) – interventi di riqualificazione e rigenerazione di spazi pubblici, come le opere di urbanizzazione ex Cartiere Ripanti e i lavori sulle fognature delle acqua bianche di Via del Burrone, oltre una maggiore cura della città mediante la manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico, con specifici aumenti di risorse».