Jesi, lavori in vista sulle scuole Negromanti e Conti e il nido Oasi

Via libera alla gara d'appalto per gli interventi sull'annesso al plesso per l'infanzia di via Gramsci e sulla vicina primaria

JESI – Ristrutturare e adeguare alla normativa l’edificio annesso alla scuola dell’infanzia Negromanti e poterlo così utilizzare. Fresco di approvazione in Giunta il progetto – da 280 mila euro – scatta il via libera per la gara d’appalto.

«I lavori- spiega il Comune – non sono stati mai realizzati per carenza di fondi in considerazione dei più urgenti e prioritari interventi stabiliti dalle precedenti amministrazioni. La sopravvenuta esigenza di poter utilizzare tali locali a causa dell’emergenza Covid per fini scolastici, ha determinato la necessità di procedere all’adeguamento». Un contributo regionale copre i 280 mila euro necessari per interventi in materia anti-sismica e di impianti, utili a dare più spazio alla scuola dell’infanzia.

Jesi, il plesso A della scuola primaria Federico Conti

Via libera alla gara d’appalto anche per la scuola primaria Conti: lavori per 120 mila euro, per 80 mila finanziati con fondi ministeriali, ai fini dell’adeguamento antincendio dei due plessi.

Altri cento mila euro di spesa infine per il nido Oasi, dove procedere all’efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi e l’installazione di nuovi punti luce.