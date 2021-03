Jesi, c’è da intervenire sulle scuole Conti e Negromanti

Varati i progetti per i lavori sui solai della primaria e per l'adeguamento antincendio dello storico plesso per l'infanzia. Sono diversi i cantieri al via o attesi in campo scolastico

JESI – Nuovi lavori in programmazione per la piena messa in sicurezza delle scuole jesine. La Giunta ha da poco approvato i progetti definitivi relativi a due interventi sulla scuola dell’infanzia Negromanti e sulla primaria Federico Conti.

Per la Negromanti, occorrono 22 mila euro per l’installazione di una porta tagliafuoco nel locale seminterrato, la sostituzione della centralina elettronica e altri lavori relativi alla manutenzione straordinaria antincendio.

Jesi, la scuola dell’infanzia Negromanti

Lavori per 17 mila euro invece per il consolidamento di alcuni solai della primaria Federico Conti. Mentre è appena stato riaffidato l’appalto per giungere finalmente al termine dei lavori sulla primaria Martiri della Libertà di via Asiago, sono diversi gli interventi e i progetti nel campo dell’edilizia scolastica in vista.

In via Schweitzer sta prendendo il via la realizzazione della nuova scuola media Lorenzini che verrà infine a costare 6 milioni di euro: una struttura attesa dal 2014, quando la vecchia sede di viale Verdi venne, dopo le verifiche sismiche, abbandonata e poi demolita. Due milioni sono destinati all’adeguamento sismico dell’altra media Borsellino (ex Savoia): il progetto sta per essere sottoposto alla valutazione del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Da progettare i lavori sui due plessi della primaria Garibaldi: servono un milione e 850 mila euro. Si aspettano passi avanti, e l’erogazione dei fondi dal Ministero, per la nuova scuola dell’infanzia al Verziere.