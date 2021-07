Jesi, si lavora alla scalinata fra via Mazzini e il Teatro Pergolesi

Dalle 7,30 di mattina di lunedì 12 luglio alle 19 di venerdì 16 attenzione alle modifiche alla viabilità, che potrebbero richiedere il restringimento della carreggiata di via Mazzini e il divieto di sosta

JESI – Via ai lavori di sistemazione della scalinata di collegamento fra via Mazzini e Piazza della Repubblica, all’altezza dell’ingresso laterale del Teatro Pergolesi: dalle 7,30 di mattina di lunedì 12 luglio alle 19 di venerdì 16 attenzione alle modifiche alla viabilità, che potrebbero richiedere il restringimento della carreggiata di via Mazzini e il divieto di sosta da porta Mazzini all’ingresso al piazzale che porta alla scalinata.

Servono poco più di trentuno mila euro per la messa in sicurezza e la riapertura, attese da tempo. I lavori sulla scalinata erano già stati avviati ma nel corso degli stessi è stato riscontrato l’ammaloramento dei travetti di sostegno del pianerottolo e della prima rampa a scendere da Piazza della Repubblica, oltre a un esiguo spessore della soletta. La struttura dunque va rinforzata.

L’impianto di risalita all’altezza di via Mazzini

Inoltre occorre adeguare altezza e conformazione del parapetto della scalinata, per garantire l’utilizzo in sicurezza pur mantenendone tipologia e immagine complessiva.

La scalinata raccordo via Mazzini a Piazza della Repubblica, dall’uscita dell’impianto di risalita di via Castelfidardo alle Sale Pergolesiane.