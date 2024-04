Jesi, lavori alla rotatoria disastrata di via Pasquinelli: viabilità rivoluzionata alla Zipa

JESI – La rotatoria di Via Pasquinelli – posta all’incrocio con Via Bocconi e Via Abruzzetti – sarà interdetta alla circolazione stradale:

– da domani (mercoledì 3 aprile) a venerdì prossimo per la manutenzione straordinaria delle reti idriche sottostanti a cura di Viva Servizi;

– da lunedì 8 aprile fino al termine dei lavori per il rifacimento dell’intera asfaltatura.

La rotatoria sarà temporaneamente aperta nel fine settimana (sabato 6 e domenica 7 aprile).

Il traffico in direzione città-zona industriale e viceversa sarà regolato da apposita segnaletica che consentirà ai veicoli di avvalersi di strade secondarie.

Un doppio intervento in rapida successione in una delle rotatorie che presenta maggiori criticità e rispetto alle quali l’Amministrazione comunale ha opportunamente dedicato precise risorse in bilancio, all’interno di un pacchetto di interventi che contempla la manutenzione straordinaria di altre tre rotatorie: già effettuata quella tra Via Pasquinelli e Viale Don Minzoni, di prossima realizzazione quella tra Via Ricci e Viale XXV Maggio (sottopasso ferroviario) e quella di Viale M.L.King.