Jesi, lavori fermi a San Giuseppe: intoppo burocratico da superare

JESI – Lavori fermi tra il Campo Boario e il parco Granita a San Giuseppe, c’è un intoppo burocratico da superare.

Spiega l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni: «Purtroppo c’è una complicazione amministrativa che coinvolge la ditta appaltatrice e quindi, nonostante l’avanzamento significativo del cantiere, ad oggi i lavori non possono procedere». Il motivo è «un cambio della ragione sociale della ditta stessa, che sta effettuando la modifica. Questione puramente burocratica, che però per legge impedisce all’azienda di procedere coi subappalti e quindi di completare le opere, fino a che la documentazione non sarà formalizzata». Quindi, assicura Melappioni: «Problemi né tecnici né di natura economica ma burocratici e amministrativi. Contiamo possano essere risolti e i lavori completati a stretto giro: quanto resta da fare è di rapida esecuzione».

Fa il punto l’assessora: «In realtà il cantiere è a un passo dalla conclusione: i materiali necessari a completare la pavimentazione del percorso ciclopedonale sono stati ordinati e la ditta per il subappalto è stata individuata ed è pronta. I giochi da installare nell’area dedicata sono stati ordinati, gli interventi di pulizia del verde pronti a essere eseguiti nel minor tempo possibile. L’unico ostacolo, che non dipende dal Comune, è di carattere amministrativo: con gli uffici siamo in costante contatto con la ditta per sollecitare una soluzione il più rapida possibile. Stiamo mettendo in atto una forte pressione perché i tempi si riducano al minimo, i segnali vanno in questa direzione. Col ritorno dalla pausa estiva contiamo di risolvere la cosa e poter riavviare e concludere i lavori». Intanto però, «c’è la questione del cantiere, che spesso viene barbaricamente oltrepassato – dice Melappioni – abbiamo fatto anche per vie formali richiesta alla ditta perché ripristini l’area di cantiere, che è in sua responsabilità. Purtroppo però la recinzione viene regolarmente danneggiata e interrotta da cittadini che la utilizzano in modo improprio».

Il cantiere, 370mila euro complessivi, è inquadrato all’interno del programma denominato: “La città contemporanea oltre le mura e tra le reti: una ipotesi per la media Vallesina”, che prevede di “ricucire” il quartiere San Giuseppe da porta Valle fino al parco Granita di via Tessitori con due percorsi ciclo pedonali, orti urbani, la risistemazione del verde. Interessata una superficie complessiva di quasi 14mila metri quadrati, con la riqualificazione e messa a norma di tre zone di sosta e di due parchi.