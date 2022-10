Jesi, si mette a posto Costa Pastorina. Via, finalmente, il cumulo di sampietrini di Vicolo delle Viole

JESI – Hanno preso il via i lavori di ripristino del selciato in Costa Pastorina, accanto a Piazza Baccio Pontelli. Lo rende noto il Comune: «L’intervento, a cura di Viva Servizi, fa seguito agli scavi effettuati lo scorso anno per il rifacimento delle reti idriche sottostanti, al termine dei quali il tutto era stato ricoperto con una striscia di asfalto provvisoria, in attesa dell’assestamento del terreno sottostante, per garantire il transito di veicoli e pedoni. Ora finalmente la posa in opera del selciato, utilizzando i sampietrini rimossi a suo tempo, che permetteranno di riportare la strada al suo assetto originale». Un intervento atteso da mesi, non senza proteste e iniziative polemiche dei residenti.

Il cumulo di sampietrini di Vicolo delle Viole

Il cumulo di sampietrini che da quasi un anno attendono di essere riposizionati, ammonticchiati in vicolo delle Viole, ha trasformato quell’angolo di centro storico in un deposito di cantiere. Scatenando anche l’ironia di anonimi cartelli apparsi sulla recinzione: “Il Giro d’Italia qui non c’è passato”, compariva su quello apparso nell’agosto scorso.

In Consiglio, sollecitata dal consigliere Pd Antonio Balestra, l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni ha spiegato: «Viva Servizi, di cui è la competenza dell’intervento, su sollecito degli uffici ha confermato l’opera di riposizionamento per ttobre. Sarà nostra cura fare sì che i tempi siano rispettati o sollecitare ulteriormente Viva Servizi alla presa in carico dei lavori»

«I lavori di ripristino del selciato di Costa Pastorina – ha detto ancora Melappioni – rientrano nella competenza società Viva Servizi, nell’ambito di un accordo fra questa e l’amministrazione per la compensazione, con il rifacimento di alcune asfaltature, gli interventi di manomissione del suolo pubblico con scavi relativi ai sottoservizi. Viva Servizi, ha appunto assunto l’onere dell’intero rifacimento. I tempi sono motivati dal fatto che la società ha necessità, per la posa in opera della pavimentazione, di avvalersi di una ditta specializzata».