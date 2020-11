Jesi: lavori in Corso, viabilità rivoluzionata in centro

Dal 16 al 20 novembre le variazioni riguarderanno via XV Settembre e le strade adiacenti mentre in via Palestro sarà interdetto il transito a veicoli e pedoni

JESI – Modifiche alla viabilità in vista nel cuore del centro storico di Jesi nella settimana in arrivo, a causa dei lavori in corso sulle vie perpendicolari all’asse di Corso Matteotti e immediatamente adiacenti. In particolare sarà necessario cambiare il corso del traffico su via XV settembre e nelle vie limitrofe da domani 16 novembre a venerdì 20. E inoltre sarà necessario interdire al transito veicolare e pedonale via Palestro, per permettere la sosta dei mezzi e il deposito delle attrezzature della ditta esecutrice in via Mura Occidentali. Ecco il dettaglio delle modifiche, in vigore dalle 7 di lunedì 16 alle ore 20 di venerdì 20 novembre.

Via San Martino è interdetta al transito di tutti i veicoli eccetto quelli della ditta esecutrice dei lavori e di Viva Servizi. Stessa interdizione anche in via XV Settembre, dove inoltre è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata h24, su tutta la via, compresa l’area all’altezza di Piazza Pergolesi.

In Piazza Oberdan, arrivati all’ingresso del parcheggio del cortile ex Appannaggio, tutti i veicoli non potranno proseguire ma dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra e passare appunto per l’ex Appannaggio.

All’incrocio fra Corso Matteotti e via Pastrengo, tutti i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie San Martino, San Nicolò, Santa Chiara, Vicenza, XV Settembre, Giorgini, Bisaccioni, Baligani e Mura Orientali, potranno proseguire diritti su Corso Matteotti e poi svoltare a destra in via Mazzini una volta giunti alla sua altezza. Tutti i veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico possono alla stessa maniera proseguire diritti su Corso Matteotti fino a svoltare in via Mazzini.

Tutti i veicoli in transito su via Pastrengo con peso superiore ai 35 quintali, una volta giunti all’intersezione con via XX Settembre devono girare a destra, in uscita dal centro.

Infine dalle 7 di domani 16 novembre fino alla fine dei lavori via Palestro è interdetta al transito di tutti i veicoli, eccetto quelli della ditta esecutrice dei lavori e di Viva Servizi, e anche al transito pedonale. In Piazza Oberdan, all’intersezione con via San Martino, sarà apposta idonea segnaletica, così come dovrà essere posizionata segnaletica di preavviso in via Pastrengo, all’incrocio con via XX Settembre, e all’altezza di Porta Farina.