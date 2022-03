Jesi, cantiere del Corso verso la fine: riconsegna anticipata da via Mazzini all’Appannaggio

JESI – Fine anticipata dei lavori su Corso Matteotti. Almeno per tutta l’ampia parte “a valle”, che va dall’incrocio con via Mazzini a quello con via Vicenza, a ridosso dell’inizio dell’immobile dell’Appannaggio e della caserma dei carabinieri. È di qui in avanti, fino all’altro incrocio con via Mura Occidentali, capolinea dei lavori, che si sta concentrando il cantiere. E allora per l’altra parte, dove il rifacimento è sostanzialmente concluso, scatta la riconsegna anticipata. Un piccolo e burocratico ma importante segnale.

«Nel tratto di Corso Matteotti da Vicolo Vicenza a via Mazzini e nelle traverse che sullo stesso si affacciano oggetto di intervento – spiegano dal Comune- i lavori sono completati fatta eccezione per modeste puntuali finiture e per la posa in opera degli arredi. Nel medesimo tratto sono pervenute richieste di occupazione di suolo o transito di veicoli per l’esecuzione di interventi ai fabbricati che ivi insistono. Lo stesso nei prossimi mesi sarà oggetto di eventi e manifestazioni. L’area è di fatto completamente fruibile. Il cantiere è attualmente collocato da Via Vicenza a via Pastrengo. I mezzi di cantiere accedono unicamente da via Pastrengo. Si dà mandato alla presa in consegna anticipata della porzione di Corso Matteotti da Via Vicenza a via Mazzini e delle relative traverse che sullo stesso si affacciano».

Sul Corso, la nuova pavimentazione è ormai stata completata su gran parte del tratto pedonale interessato, dall’incrocio con Via Mazzini – a ridosso di Piazza della Repubblica – all’altezza della chiesa di San Nicolò. Dall’Appannaggio al capolinea dei lavori, ovvero l’incrocio a monte del Corso con via Mura Occidentali, resta invece l’ingombro del cantiere al centro della “vasca”, dove si è intervenuti sui sottoservizi. In tutto, un’operazione che avrà riguardato 4mial 360 metri quadrati di superficie, per un investimento complessivo di 3,6 milioni, di cui 2,6 con risorse del Comune e il restante milione a carico di Viva Servizi.