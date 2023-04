Jesi, lavori al Cavalcavia: il viale della vittoria chiuso al traffico fino al 30 giugno

JESI – Dal 17 aprile e fino al 30 giugno sarà interdetta la circolazione sotto il cavalcavia per portare a compimento i lavori di consolidamento della struttura, a partire dall’arcata principale il cui restauro è stato condiviso con la Soprintendenza. La viabilità, pertanto, sarà regolamentata in linea con le disposizioni già sperimentate nelle precedenti due occasioni in cui era stato chiuso questo tratto di strada.

Nelle prossime settimane saranno garantiti comunque passaggi pedonali sia sopra che sotto un lato del cavalcavia fino al termine dei lavori.



Per questioni di sicurezza, il traffico lungo viale della Vittoria non potrà essere deviato sotto le arcate laterali – i cui lavori di consolidamento termineranno la prossima settimana – dal momento che anche tali spazi saranno occupati dal cantiere.



Nell’ordinanza di modifica alla viabilità che sarà pubblicata la prossima settimana, saranno riportati anche gli ulteriori accorgimenti per attenuare il disagio dei cittadini. La comunicazione viene inviata puntualmente anche alle associazioni di categoria, alle scuole e alle agenzie di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per armonizzare i relativi percorsi, in particolare per il trasporto studenti.

Sarà riposizionata la cartellonistica nelle strade di avvicinamento al tratto precluso, indicando sia gli obblighi di direzione, sia la possibilità di arrivare in prossimità del cantiere e poi tornare indietro, in particolare per chi deve recarsi nelle attività economiche qui presenti. La Polizia locale interverrà laddove necessario, anche con presidi fissi, per garantire la fluidità della circolazione stradale come già effettuato nelle precedenti chiusure.