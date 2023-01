Jesi, lavori al cavalcavia e Viale della Vittoria interrotto: i cambiamenti per gli autobus

JESI – In occasione dell’interruzione di Viale della Vittoria per gli improcrastinabili lavori di consolidamento del cavalcavia – interruzione che sarà disposta da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio – i tecnici del Comune hanno incontrato i rappresentanti del servizio di trasporto pubblico per condividere soluzioni alternative.

Per il trasporto urbano e per quello extraurbano non vi saranno modifiche alle fermate. L’attraversamento del Viale della Vittoria sarà bypassato con un percorso circolare che si snoderà su Via Erbarella, Viale Puccini, Viale Verdi, Viale Papa Giovanni XXIII e Viale della Vittoria (stesse strade nel percorso inverso).

Per il trasporto scolastico, viceversa, fermo restando il percorso di cui sopra, cambierà solo la fermata in Viale della Vittoria che sarà prevista nel tratto di Viale al di sopra del cavalcavia. In particolare, per gli studenti che frequentano gli istituti superiori in centro, la fermata di uscita sarà subito dopo l’incrocio con Viale Papa Giovanni XXIII con direzione a salire e la fermata di entrata all’altezza dell’Hotel Mariani con direzione a scendere.

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad informare le scuole, mentre adeguata comunicazione sarà fornita anche negli stessi mezzi di trasporto.