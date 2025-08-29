Jesi, lavori in corso alla Casa di riposo. Interventi all’ex lavanderia

JESI – Sopralluogo nei giorni scorsi dell’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni, insieme ai tecnici del Comune, al cantiere della Casa di riposo di via Gramsci a Jesi dove sono in corso i lavori del primo stralcio di riqualificazione della struttura per anziani destinata ad ampliare la dotazione di posti, con l’inserimento anche della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa).
I lavori, in questa fase, riguardano un corpo di fabbrica di 640 mq. posto dietro la struttura principale, realizzato nei primi anni del ‘900, un tempo destinato alla lavanderia e in disuso da lunghi anni. Attraverso la sua ristrutturazione – con annesso corpo di collegamento – saranno ricavati 18 posti letto che verranno utilizzati inizialmente come polmone necessario per trasferire gli ospiti in vista dei successivi lavori che riguarderanno la parte centrale. Dopodiché contribuiranno a garantire una maggiore disponibilità di posti letto che saliranno dagli attuali 100 ad oltre 130.
Questo primo intervento, finanziato con 1,7 milioni di risorse comunali, prevede la demolizione e ricostruzione del tetto dell’ex lavanderia, il rifacimento degli interni, la demolizione e ricostruzione del collegamento con l’area principale della casa di riposo. Compresi negli interventi anche i lavori di completamento della copertura dell’edificio principale.