Jesi, servono 275mila euro per la centrale termica del PalaTriccoli

Frequenti malfunzionamenti, investimenti necessari «sia per garantire la funzionalità sia per effettuare un upgrading della struttura con indubbi benefici anche in termini di risparmio energetico»

JESI – Il PalaTriccoli ha bisogno di una manutenzione straordinaria della centrale termica, con nuovi generatore di calore e elettropompe e il rifacimento della copertura della centrale termica. Conto totale 275mila euro, secondo la scheda di fattibilità approvata dalla Giunta che ora proporrà di inserire il progetto nel programma delle opere pubbliche.

Nel corso degli ultimi due anni i generatori di calore del Palasport hanno presentato frequenti malfunzionamenti, «tanto che al momento –evidenziano gli uffici – ne risulta funzionante in maniera pressoché continuativa soltanto uno mentre gli altri due non risultano riparabili per irreperibilità di pezzi di ricambio». Anche il solo generatore in funzione «recentemente è andato in blocco provocando notevoli disservizi all’utenza». E da solo «non garantisce continuità nel servizio e, data la vetustà del sistema, è probabile che in caso di guasto sia impossibile la riparazione per le stesse motivazioni degli altri generatori con conseguente disagi e danni per le società sportive a causa dell’inutilizzabilità dell’impianto sportivo anche per le competizioni che vi si svolgono». La copertura della centrale termica «da tempo presenta problemi di infiltrazioni». Gli interventi di manutenzione e di ripristino della impermeabilizzazione non li hanno risolti per la vetustà di una struttura che «ormai richiede un intervento risolutivo al fine di preservare le condizioni di sicurezza del solaio di copertura e delle apparecchiature che si intende sostituire».

Investimenti sono necessari «sia per garantire la funzionalità dell’impianto sportivo in considerazione delle importanti manifestazioni di livello agonistico che sono programmate – spiegano gli uffici – sia per effettuare un upgrading della struttura con indubbi benefici anche in termini di risparmio energetico».