Jesi, ladri in azione: svaligiato per la quinta volta un appartamento

Ladri in azione a Jesi e in Vallesina. A Pantiere di Castelbellino hanno spaccato una persiana per entrare ma è scattato l'allarme

JESI – I topi d’appartamento sono tornati, senza scrupoli. Hanno messo a segno un furto in un appartamento in via XX Luglio, già visitato altre quattro volte. E hanno tentato furti ed effrazioni nel quartiere e pure a Pantiere. C’è allarme in città così come in Vallesina.



Il furto nell’appartamento di via XX Luglio, al secondo piano di una palazzina condominiale dove abita una 82enne pensionata e vedova, è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato, tra le 17,30 e le 19. Orario in cui la signora era uscita per delle commissioni alla vicina farmacia di via Coppi. I banditi si sono arrampicati fino al balcone poi, compiendo un’effrazione al finestrone, sono penetrati nell’abitazione e hanno messo tutto a soqquadro. Hanno rovistato persino in bagno. Sono scappati via con qualche monile e oggetto di scarso valore, poiché essendo già stata svaligiata altre quattro volte, in casa non c’era più nulla di valore da prendere. Sotto choc e spaventatissima l’anziana residente, mentre arrabbiatissima e indignata la figlia: «Meno male che mia madre non era in casa – ci racconta – si è presa un enorme spavento. Sono dei vigliacchi senza scrupoli ti tolgono la serenità e ti fanno vivere nel terrore. Poi per cosa? Solo oggetti di poco valore, sono quattro volte che entrano…ormai non c’è più niente!».

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi che hanno eseguito il sopralluogo. Secondo quanto riferito da alcuni residenti sembra che altri colpi siano stati solo tentati nello stesso quartiere tra via Coppi, XX Luglio e via Grecia. Mentre verso le 2 della notte tra venerdì e sabato ignoti hanno tentato di entrare in un’abitazione a Pantiere di Castelbellino: anche in questo caso non è la prima volta, anzi i malviventi hanno consumato già tre furti in 8 anni nella stessa casa. Avevano già spaccato una persiana, quando è scattato l’allarme che li ha costretti alla fuga. Massima attenzione e chiunque notasse movimenti strani di persone o mezzi, contatti subito il 112 segnalandolo ai Carabinieri.