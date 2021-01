Jesi, la Pro Loco contro Marco Giampaoletti

JESI – Marco Giampaoletti all’attacco, la Pro Loco replica. Botta e risposta tra il consigliere comunale del gruppo misto, in forza alla minoranza, e l’associazione di promozione territoriale.

«Ricordo al consigliere comunale Giampaoletti – spiega il presidente Alessandro Tesei – che siamo un’associazione senza scopo di lucro. Vuol dire che nessuno viene pagato, percepisce uno stipendio, o riceve denaro in alcun modo. Vale anche per i professionisti che forniscono dentro l’associazione i propri servizi, per uno scopo sociale e non un tornaconto personale. Ciascuno di noi mette a disposizione gratuitamente le proprie competenze. I fondi comunali ci permettono di portare avanti tutte queste iniziative di promozione del territorio, oltre a mantenere le spese fisse che un’associazione ha. Ciò fa parte del mondo del volontariato. Sottolineo che il contributo per la campagna promozionale del Polo Museale, di cui parla Giampaoletti, prevede varie attività che non sono terminate con le feste, ma anzi che si svolgeranno per buona parte del 2021: dalla creazione di un carnet di ingressi valido per tutti i musei di Jesi, alla realizzazione di video promozionali, fino ad una escape room».

Tesei entra quindi nel dettaglio dei costi contro i quali l’esponente dell’opposizione ha puntato il dito. «La casa di produzione T-lize, che si occupa di eventi e tour virtuali certificati Google, ha proposto al Comune di Jesi un progetto di alto spessore culturale, che mi ha coinvolto come videomaker – prosegue Tesei -. Purtroppo nella nota del consigliere Giampaoletti non trovo da nessuna parte alcun riferimento alla completezza del progetto, ma solo all’evento del 1° Gennaio. Pertanto mi tocca dilungarmi per spiegarglielo. La T-lize si sta occupando della completa digitalizzazione virtuale dell’intero Palazzo Pianetti, compreso il Museo Archeologico e la Galleria di Arte Contemporanea, che permetterà a tutti di visitarlo online come già fatto da molti dei più importanti poli museali nazionali. In tempi di distanziamento e di musei chiusi, è essenziale rendere fruibile l’arte e la cultura a chi sta a casa e non può muoversi, sia a scopo didattico che di svago. Il tour sarà disponibile online già a fine mese. Quindi, nel contributo economico riportato dal consigliere, non è incluso solo il concerto online del 1° Gennaio, ma tutto il progetto di digitalizzazione virtuale del polo museale di Palazzo Pianetti. In questo caso fatto dalla T-lize, leader nel settore. Non è neanche serio paragonare i numeri di visualizzazioni dopo una diretta Facebook con i numeri di una diretta youtube, che vanno calcolati in modo completamente diverso. A breve il concerto verrà messo anche su Facebook, e solo allora si potranno comparare i due eventi.

Infine, i ringraziamenti, «a tutti i membri della Pro Loco e anche dell’amministrazione Comunale che a mio avviso in questo particolare Natale sono riusciti – o almeno ci hanno provato – a coinvolgere in attività divertenti, e più creative della mera filodiffusione, la cittadinanza».