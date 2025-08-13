Jesi, La Macina in concerto al balcone per l’omaggio a Valeria Moriconi

JESI – Il Monsano Folk Festival, dopo le due giornate nel fermano e nel maceratese, arriva precisamente Jesi con due giornate il 16 e 17 agosto, entrambe in collaborazione. con, l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Jesi.

Nella prima, sabato 16 agosto, alle ore 19,00, Concerto del Tramonto LA MACINA AL BALCONE si esibirà nell’attesissimo CONCERTO À LA CARTE dedicato a Valeria Moriconi, anima di teatro e voce di universi, grande amica de La Macina e del Festival

Con questo incredibile ed azzeccatissimo Concerto à la carte (diventato ormai un classico de La Macina), il pubblico potrà “ordinare” le canzoni dallo sterminato repertorio di questo tenace ed inossidabile Gruppo di Ricerca e Canto popolare marchigiano, come da un ipotetico, ricco “menù”. Infatti al pubblico presente verrà dato il classico “menù”, dove al posto delle pietanze, ci saranno i titoli dei brani del repertorio de La Macina, da dove potrà “pescare” a suo piacimento ed “ordinare” all’ignaro gruppo, di eseguire al momento… caldo caldo!. Quindi, ancora una volta, sarà il pubblico, con le sue libere richieste a formare la scaletta del concerto e ad essere parte attivo della festa e del gioco. Ulteriore curiosità di questo simpatico concerto è la location casalinga: infatti il Gruppo si esibirà dal balcone di casa Cellinese-Pietrucci, già usato, nella primavera del 2022, per festeggiare gli ottant’anni dell’”aedo malinconico ed ardente”.

L a Macina

Gastone Pietrucci, voce

Adriano Taborro, chitarra, mandolino

Marco Gigli, chitarra, voce

Roberto Picchio, fisarmonica

Marco Tarantelli, contrabbasso

Giorgio Cellinese, coordinatore