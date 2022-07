Jesi, la fibra ottica arriva nella periferia alta della città. Al via gli scavi

JESI – Sono una cinquantina le vie interessati dai lavori di installazione della fibra ottica per navigare più velocemente sul web. La ditta Open Fiber ha presentato le istanze per la realizzazione di una nuova infrastruttura. Il progetto presentato prevede la realizzazione di complessivi 6.424,90 metri di rete. Mancano ancora le zone di campagna, che presto saranno coperte.

La realizzazione della suddetta rete FTTH in base al progetto presentato interesserà le seguenti vie: via Tabano, via dell’Agraria, piazza XXV Aprile, piazza M. Malpighi, via A. De Gasperi, via A. Moro, via A. Gramsci, via A. Murri, via B. Eustachi, via C. Crivelli, via C. Forlanini, via C. Cingolani, via C. Galeno, via dei Colli, via E. De Nicola, via F. Contuzzi, via Ippocrate, via L. Leonardi, via L. e J. Salimbeni, via M. Capponi, Via N. di Mastro Antonio, via R. Honorati, via U. La Malfa, viale G. Verdi, Viale M.L. King, viale Papa Giovanni XXIII, via degli Appennini, via dei Monti Sibillini, via delle Nazioni, via D. Diotallevi, via G. Magagnini, via Gola della Rossa, via Grotte di Frasassi, via J. Kennedy, via L. Tolstoj, via Monte Carpegna, via Monte Catria, via Monte Conero, via Monte Nerone, via Monte Petrano, via Monte Revellone, via Monte San Vicino, via Monti Sibillini, via Monte Vettore, via Paradiso, via Romania, via San Francesco, via Ungheria.

Il Comune ha concesso l’occupazione permanente del suolo pubblico per poter interconnettere aziende e abitazioni delle zone interessate. È prevista l’esecuzione anche di un tratto lungo via Acquasanta, esclusa dalla concessione, in quanto il tratto stradale è di proprietà provinciale e non comunale.

Open Fiber, si legge nel sito web, nasce per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in tutte le regioni italiane. Per realizzare il progetto si è scelto il modello di business “wholesale only” così da garantire un libero accesso a tutti gli Operatori interessati, a parità di condizioni, fornendo agli utenti finali una vasta possibilità di scelta.