Jesi, si presenta Job Talent: incrociare domanda e offerta di lavoro in un territorio dai 7mila disoccupati

Eppure «un'azienda su due non riesce a trovare, sul mercato del lavoro, le figure che cerca» spiega Confartigianato. L'8 giugno incontro in Comune

JESI – Incrociare in maniera adeguata domanda e offerta di lavoro. È quanto si sforza di fare Job Talent, progetto e portale promosso da Confartigianato. Giovedì prossimo 8 giugno alle ore 17,30 in sala consiliare a Jesi, l’incontro per promuoverlo alla presenza di aziende e utenti dell’Informagiovani.

A lanciare l’iniziativa sono l’assessora alla formazione Emanuela Marguccio, per Confartigianato Marta Vescovi, Maila Cascia, Marco Toccaceli e Claudio Viola, Giulia Bellagamba per l’Informagiovani e il Centro per l’Impiego di Jesi. Da quest’ultimo, cui fanno capo i 21 comuni dell’ambito della Vallesina, i dati: allo scorso maggio 7.075 disoccupati e inoccupati (4.220 femmine, 2.855 maschi), rispetto ai 6.597 di un anno prima.

Eppure, spiega Maila Cascia: «Una azienda su due non riesce a trovare, sul mercato del lavoro, le figure che cerca. Nel pre-Covid era una su quattro, il 26%. Dato locale e nazionale sono simili. E tutti i settori ne patiscono: ristorazione, autoriparazione, la meccanica e la meccatronica, l’autotrasporto, l’edilizia e la tradizionale manifattura. Per questo è tanto più importante che domanda e offerta di lavoro possano incrociarsi nel modo giusto».

Job Talent, dice Cascia: «Ha come caratteristica e valore aggiunto l’essere assistito da operatori esperti e consulenti del lavoro che consentono di capire esigenze e requisiti concreti richiesti dalle aziende e le reali competenze messe a disposizione da chi invia il proprio curriculum. Sono più di 500 ad oggi quelli visionati, 700 gli iscritti al portale, 250 gli annunci di lavoro trattati».

Quanto ai giovani, «fondamentale avere cura nella formazione del curriculum, sulle esperienze fatte e su ciò che si ha in mente di fare. Importante fare comunque esperienze che costruiscono competenze e conoscenze».