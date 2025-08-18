Jesi: Jakin, cane eroe difese il suo padrone da un ladro. Ora nell’albo d’oro

JESI – Quando si dice che i cani sono angeli senza ali, non si sbaglia mica. Basta pensare alla bella storia di Jakin, che difese il suo padrone da un ladro entrato nella proprietà. Accadde il 5 novembre 2024 nell’abitazione che si trova nelle campagne di Mazzangrugno. Ora Jakin, un bellissimo Pastore belga malinois di 3 anni, è stato premiato per il suo coraggio e per la fedeltà al proprio umano. La bella premiazione si è svolta il 16 agosto nell’ambito della 65esima edizione del “Premio Internazionale Fedeltà del cane” che si è svolta a San Rocco di Camogli alla presenza del deputato Roberto Bagnasco: una kermesse che ogni anno premia i cani meritevoli per azioni come quella di Jakin verso il suo padrone, l’avvocato jesino e cinofilo Dante Libbra che giustamente è orgogliosissimo di lui. Nella motivazione del premio si legge: “Jakin, con eroismo e determinazione ha prontamente difeso il suo umano portando alla fuga il malintenzionato e senza desistere neppure dopo essere stato colpito alla testa con un pugno”.

«Abbiamo ritirato il premio a San Rocco, Jakin entra ufficialmente nella lista dei cani premiati solennemente per il loro coraggio e le loro azioni – commenta l’avvocato Libbra – torniamo a Jesi come primo cane della città a ricevere un premio così importante. Ringrazio di cuore tutti gli organizzatori e ringrazio anche l’onorevole Bagnasco per il premio. È stato un onore!».