Jesi, l’istituto Galilei vince due medaglie d’oro nella ricerca sulla sostenibilità

JESI – Festa per tre allievi dell’istituto Galilei di Jesi. Nell’ambito dell’Expo Nazionale delle Scienze svoltosi in Messico, il Governo dello Stato di San Luis Potosì attraverso la Segreteria dell’Educazione del Governo dello Statto di San Luis Potosì, la Segreteria del Turismo dello Stato, il Consiglio di Scienze e Tecnologie (COPOCYT), l’Università Autonoma di San Luis Potosì, l’Università Autonoma Popolare dello Stato di Puebla (UPAEP), il National Network of Youth Activities in Scienze e Technology (RED) e l’International Movement for Scientific and Techinical Recreation in America Latina (MILSET AMLAT) il giorno 9 dicembre 2022 hanno assegnato due medaglie d’oro come International Oustanding Project of Environment a due progetti di ricerca scientifica ambientale degli studenti Caterina Amichetti, Matteo Santoni e Filippo Pieretti.

I giovani ricercatori del G. Galilei di Jesi sono stati accompagnati dal Supervisor, il dott. Alberto Pieri, Segretario Generale FAST ITALIA (Federazione delle Associazioni scientifiche e tecniche).