Jesi, altre dieci isole automatizzate per la raccolta dei rifiuti “intelligente”: in cinque in gara

JESI – Più isole ecologiche automatizzate per la raccolta rifiuti smart in centro: il Comune ha aperto a riguardo una gara d’appalto europea, in cinque concorrono la fornitura, installazione e manutenzione di altre nove postazioni per il conferimento “intelligente” dei rifiuti, con un impegno di spesa di circa 275mila euro.

Nel dettaglio, tre delle nuove isole ecologiche tecnologiche saranno sistemate in via Mura Occidentali: nella zona dell’ufficio Anagrafe, all’altezza del parcheggio multipiano e dell’ufficio centrale delle poste. Poi in Corso Matteotti, davanti al settecentesco ex ospedale Fatebenefratelli. Inoltre in via XX Settembre nella zona del Circolo Cittadino, in via Palestro all’ingresso del complesso San Martino e in via XV Settembre, probabilmente nelle attuali aree a parcheggio disabili e carico e scarico di Piazza Pergolesi. Infine in via Mazzini, sul retro del Teatro Pergolesi, e in Piazza Baccio Pontelli.

La prima sperimentazione della raccolta smart in centro è stata attuata in piazza Sansovino nel 2019. Nel 2021 è stata scelta una differente soluzione per le dieci isole installate in via Farri, Piazza Spontini, Costa Mezzalancia, vicolo Amici, via Francesco di Giorgio Martini, Piazza Nova, Largo Saponari, via Posterma nella zona della scuola Mestica e in quella all’incrocio con via delle Terme, via Suor Maria Mannori vicino all’Arco Clementino. I cittadini residenti o proprietari di immobili o titolari di attività nelle zone interessate possono conferire nelle isole i propri rifiuti identificandosi con tessera sanitaria o con una App da installare sul telefonino. E utilizzando gli appositi sacchetti personalizzati con codice a barre.

L’idea è che il sistema di raccolta automatizzato possa rappresentare, fra gli altri, la soluzione al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti in centro. E inoltre, consentendo il tracciamento dei rifiuti conferiti, la rete di isole ecologiche smart apre anche la strada alla possibile futura introduzione della tariffazione puntuale, sulla base della quale meno pagherebbe chi minori quantità di rifiuti produce e li differenzia nella maniera più corretta.