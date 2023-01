Jesi, l’insegnante di “Cose da Prof” Enrico Galiano a Palazzo Pianetti per parlare di adolescenti

Appuntamento venerdì 20 gennaio alle 18, nell'ambito del percorso itinerante dedicato a educatori e adolescenti a cura di Medicina per Me! e Roberta Cesaroni Coach

JESI – Insegnante, scrittore e ideatore della fortunata web serie “Cose da Prof”, Enrico Galiano sarà domani 20 gennaio a Jesi, a Palazzo Pianetti alle ore 18, per intervenire sul tema “Adolescenti: siamo davvero dalla loro parte?”. L’appuntamento, nell’ambito del percorso itinerante dedicato a educatori e adolescenti, a cura di Medicina per Me! e Roberta Cesaroni Coach, ospita nella sempre splendida Galleria degli Stucchi l’insegnante di Pordenone, professore in una scuola di periferia e voce autorevole sia per la giovane generazione sia per genitori e chi ricopre il ruolo di educatore. La sua webserie ha superato su Facebook i venti milioni di visualizzazioni. Quello con Galiano segue gli incontri che hanno già visto protagonisti Mogol e Galimberti.

L’invito a partecipare è particolarmente rivolto agli educatori, quali, ad esempio, insegnanti, genitori, nonni. L’ingresso all’evento è libero, a condurre la serata sarà la giornalista Agnese Testadiferro. L’iniziativa è possibile anche grazie alla collaborazione con i Musei Civici di Palazzo Pianetti.

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno condotti in visita nelle Sale Betto Tesei alla scoperta del progetto della fotografa Francesca Tilio Adolescenti del XXI secolo, che si inserisce all’interno della mostra “Gemelli Culturali. Jesi-Mayenne, un viaggio d’artista”, allestita nei Musei Civici di Palazzo Pianetti fino al 19 marzo.

Francesca Tilio – che ha già approfondito il tema dell’adolescenza con il lavoro The quaranTEEN project, svolto a Jesi durante le restrizioni del 2020 e del 2021 – ha proseguito la sua indagine sui giovani italiani e francesi, rappresentandoli e intervistandoli nei luoghi e nei paesaggi a loro familiari.

Il progetto di mostra “Gemelli Culturali. Jesi-Mayenne, un viaggio d’artista” è frutto di uno scambio culturale e dinamico concepito come modello di cittadinanza attiva e di valorizzazione del patrimonio storico artistico delle due città, che festeggiano 20 anni di gemellaggio. La collaborazione di un gruppo composito di italiani e francesi – individuati per dar vita a questo evento artistico innovativo, transnazionale e co-partecipato – ha portato alla realizzazione di una doppia mostra, allestita a Mayenne fino al 6 novembre e dal 3 dicembre 2022 al 19 marzo 2023 a Jesi a Palazzo Pianetti.

A seguire un brindisi a cura del Relais Marchese del Grillo di Fabriano.