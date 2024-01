Jesi, iniziati i lavori di messa in sicurezza del Parco Granita

JESI – Sono in corso di esecuzione il via i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Parco del Granita, propedeutici all’intervento di riqualificazione del quartiere San Giuseppe finanziato con le risorse del Pnrr. Lo rende noto l’amministrazione comunale.

«Si tratta di una ripulitura complessiva dei circa 500 metri che intercorrono nell’area verde del fossato, tra la palestra Carbonari e Viale Don Minzoni: un’area da dove vengono tolte piante secche, rifiuti, manufatti in legno o lamiera presenti».

«Nel giro di pochi giorni l’area sarà totalmente sgombra da qualsiasi elemento improprio e pertanto libera per avviare l’intervento di riqualificazione del quartiere San Giuseppe che prevede diverse azioni: la sistemazione dell’area verde e dell’area giochi, la ridistribuzione degli orti sociali, la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà la palestra Carbonari da un lato a Via San Giuseppe, dall’altro al campo Boario. Accanto al campo di calcio sarà riqualificata la pista ciclabile e il percorso pedonale fino alla scuola Federico II».

«Contestualmente prenderà il via un secondo intervento che interesserà stavolta la zona di San Savino e Porta Valle per altri 375 mila euro, creando un unico collegamento ciclopedonale dalle mura storiche al Parco del Granita. Sarà questa l’occasione anche per mettere mano ad interventi di manutenzione in piazzale dei Partigiani e negli spazi limitrofi».

«L’intervento fa seguito alle altre due opere a San Giuseppe: una già completata, vale a dire la realizzazione del parcheggio ed area verde al Largo Mutuo Soccorso, l’altra in via di ultimazione, e cioè la definitiva sistemazione delle fognature in Via dei Merciai. Azioni di sistema per una riqualificazione complessiva del quartiere».