Jesi, infortunio sul lavoro: resta incastrato con la mano nella pressa

JESI – Allarme rosso questa mattina , 30 luglio, poco dopo le 8 in un’azienda jesina. Era da poco iniziato il turno quando un operaio – addetto alle presse – ha iniziato a urlare. I colleghi sono accorsi scoprendo che il poveretto era rimasto incastrato con una mano nella pressa. Hanno stoppato il macchinario e lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde.

L’operaio (un 25enne di origini straniere) è stato liberato dalla pressa che ha provocato lesioni gravissime alla mano. È stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove con ogni probabilità sarà sottoposto a un delicatissimo intervento all’arto. Sono in corso indagini da parte dell’ispettorato del lavoro della Asur per capire come mai si sia verificato l’incidente.