Jesi: Informagiovani e Lions Club a supporto dei giovani che hanno voglia di impresa

Al via la collaborazione per rendere lo sportello di Largo Allende «un punto di supporto anche per l’avvio di idee imprenditoriali e di startup» dice l'assessora Marisa Campanelli

JESI – «Arricchire l’offerta dello sportello Informagiovani in maniera tale da renderlo un punto di supporto anche per l’avvio di idee imprenditoriali e di startup». Il proposito enunciato dall’assessora ai servizi educativi Marisa Campanelli si concretizzerà grazie alla collaborazione fra il servizio gratuito di orientamento di Largo Allende e il Lions Club di Jesi.



«I giovani sono un bene prezioso e abbiamo il dovere di aiutarli. Fra i nostri 67 soci sono presenti tutte le professionalità utili a rispondere ai loro quesiti e alle loro richieste» spiega il presidente del Lions Club Jesi Roberto Pacini, accompagnato dal componente del direttivo Giorgio Bartolucci.

Giulia Bellagamba dell’Informagiovani di Jesi

Ricorda Giulia Bellagamba, responsabile del servizio Informagiovani: «Dal 1998 lo sportello fornisce informazioni e aiuto principalmente alla fascia di età fra i 14 e i 35 anni, specie per quello che riguarda opportunità di studio, professionali o di formazione. Fra i 50 e i 60 gli utenti ogni settimana, non solo da Jesi ma da tutta la Vallesina. Da noi trovano indicazioni, materiale informativo, aiuto nella stesura di curricula, assistenza nella ricerca attiva di un lavoro. Siamo felici di poter mettere a disposizione un ulteriore servizio in un luogo che da questo punto di vista è naturale». Peraltro, informa Campanelli: «Siamo riusciti ad ampliare l’orario di apertura dell’Informagiovani: un’ora in più a settimana, quattro al mese». La novità della collaborazione con il Lions Club porterà in più una «consulenza con competenze tipiche anche del commercialista, oltre a quelle legali già presenti».

Le modalità di attivazione del servizio saranno ora definite. Dice Pacini: «Ai giovani ci rivolgiamo già con attività di prevenzione nelle scuole svolte da medici nostri soci, con servizi di educazione finanziaria e con iniziative sul tema della pace. Recente l’apertura della nuova sede del club a Jesi in via Marche 14. Ci fa piacere poter avviare questa ulteriore iniziativa a disposizione di giovani che abbiano idee e voglia di intraprendere».