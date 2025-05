Jesi, furto con spaccata da Pizza&co. Caccia ai ladri in fuga con 8mila euro di gratta e vinci

JESI – Indagini in corso per il furto con spaccata messo a segno da tre giovani e sfrontati ladri tra venerdì e ieri, ai danni della pizzeria “Pizza & co”, dentro al centro commerciale Il Torrione. Le immagini delle telecamere interne dell’attività commerciale hanno immortalato il raid ladresco, messo a segno da tre individui, apparentemente giovani, che hanno agito a volto scoperto e che sarebbero stati riconosciuti da alcuni clienti della pizzeria.



Hanno agito indisturbati, con tanto di tatuaggi a favore di spycam. Uno di loro infatti ha avuto la premura di togliersi la maglietta, forse griffata, per non sporcarla e infilarsi sopra solo il giubbetto lasciando che il sistema di videosorveglianza del locale immortalasse i suoi vistosi tatuaggi.

«Il furto è stato messo a segno alle 2,20 – ci racconta Erico Bonvecchi, titolare della pizzeria Pizza &co – hanno forzato la porta d’ingresso della galleria del centro commerciale, quella che si affaccia sul lato del monumento al lavoro di Floriano Ippoliti per la Sima. Non so con cosa l’hanno forzata, ma sono riusciti ad aprirla ed entrare all’interno. L’allarme del centro commerciale non è in funzione e tutti noi commercianti (una quindicina di attività commerciali) da tempo chiediamo che venga ripristinato, anche perché quando è scattato quello della mia attività era troppo tardi: i ladri erano già all’interno e avevano già fatto molti danni».



I ladri infatti si sono diretti da Pizza &co, era quello il loro bersaglio. Uno si è tolto la maglietta proprio a favore di telecamera, lasciando che la spycam catturasse i suoi vistosi tatuaggi sulla schiena. «Hanno tirato un tavolino esterno contro la vetrata per spaccarla, ma non ci sono riusciti. Invece il tavolino in metallo si è spezzato in due, il piano si è staccato dal basamento. Hanno usato il piano per infilarlo tra la vetrata fissa e quella scorrevole e facendo leva con forza hanno scardinato il perno a pavimento, riuscendo ad aprirla circa 40 centimetri, giusto per far entrare il più esile all’interno. Poi una volta dentro, hanno arraffato il fondo cassa (80 euro, lascio pochissimo visti i precedenti) e tutti i biglietti del gratta&vinci in esposizione, una trentina di espositori per un valore di circa 8mila euro».



Oltre all’allarme è scattato il nebbiogeno, un sistema che già in passato (il 6 aprile 2023) aveva messo in fuga i banditi. «Sono scappati da una porta d’emergenza, non da quella da cui erano entrati, evidentemente conoscono il centro commerciale – dice ancora Bonvecchi – ci hanno impiegato in tutto una decina di minuti. Hanno fatto un sacco di danni, sia alla vetrata che al nebbiogeno che dovrò ricaricare… tra tutto circa 4.000 euro».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno stilato la denuncia contro ignoti per furto aggravato in concorso e che stanno conducendo le indagini. Sembra che qualche cliente vedendo i filmati delle telecamere li abbia riconosciuti e abbia riferito la circostanza ai militari. «È gente che conosce i luoghi e frequenta il centro commerciale – conclude con amarezza il titolare – è pure plausibile che nei giorni siano venuti a mangiare la pizza. La cosa che mi fa rabbia, è che hanno agito a volto scoperto: o sono sicuri di cavarsela o sono molto molto ingenui. Si sono preoccupati di togliersi la maglia per non sporcarla, ma non di coprirsi la faccia, che strano!».