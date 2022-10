Jesi, «Nessuna incompiuta per Piazza Federico II. Questa settimana le prove dell’app»

JESI – «Inconsistente parlare di incompiuta per piazza Federico II». Lo ha detto in Consiglio comunale l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni, in risposta alle richieste in merito, dall’opposizione, della consigliera di Jesiamo Marialuisa Quaglieri.

Valeria Melappioni

Il completamento della risistemazione della piazza, secondo il progetto approvato dalla precedente amministrazione, è stato stoppato dall’attuale, che ha deciso di fermare in particolare l’installazione della illuminazione delle formelle comparse sulla pavimentazione e dei piloni dissuasori del traffico. «Non condividiamo le scelte fatte su piazza Federico II – dice Melappioni – riteniamo in particolare siano mancate la condivisione con i cittadini e la risposta alle loro esigenze. Ci siamo dati del tempo per i dovuti approfondimenti necessari ad una maggiore integrazione della piazza in un contesto del centro che non è fatto di spazi isolati. Piazza Federico II deve essere uno spazio per la quotidianità e la socialità, 365 giorni l’anno, non solo per eventi puntuali».

Precisa inoltre l’assessora: «Abbiamo deciso di chiudere l’appalto chiedendo una variante in riduzione e che non richiederà dunque maggiori spese, anzi ne consentirà di minori. Ciò non comporta disagi per i cittadini, dato che lo spazio è comunque già pienamente fruibile. Quanto all’app multimediale, potrà lo stesso entrare in funzione: questa settimana i test di prova prima della messa a disposizione del pubblico. Il pannello informativo è stato installato».

Marialuisa Quaglieri

«Piazza Federico II – aveva segnalato Quaglieri, che si è poi dichiarata indoddisfatta della risposta dell’assessora – sembra essere stata posta nel dimenticatoio, dando evidenti segnali di poca attenzione, relegandola a opera incompiuta. Il mercato vi si tiene senza che siano richiesti agli ambulanti particolari accorgimenti, come invece per Corso Matteotti durante le Fiere. Nelle ore serali e notturne viene nuovamente segnalata dopo molto tempo la presenza di veicoli privati che violano ripetutamente il divieto nell’apparente indifferenza».

Il progettista architetto Carlo Melfi, nel presentare la sua idea di Piazza Federico II, aveva spiegato: ««Una scacchiera dilatata, rapportata alla pendenza, che recupera la direttrice di via Pergolesi che indirizza l’occhio su Palazzo Balleani e salvaguarda l’esistente del restyling del 2010: sarà realizzata con formelle di 50 x 50 centimetri nella stessa pietra bianca d’Istria della fascia con la scritta, illuminate a led con una luce di modesta entità, che incuriosisca. Alcune di queste consentiranno l’accesso multimediale a percorsi informativi e giochi dell’app interattiva specifica della piazza, su cui si sta lavorando». Ora invece, stop all’impianto di illuminazione delle formelle interessate dall’allestimento multimediale e alla posa in opera dei dissuasori in pietra. Lavorazioni stralciate dal progetto, anche per consentire di concludere il contratto di appalto, che era in attesa delle decisioni su come concludere l’intervento. «Le lavorazioni non ancora eseguite da stralciare non pregiudicano la funzionalità delle opere realizzate» rileva la Giunta. Quanto all’allestimento multimediale, per idearlo e realizzarlo è stato stretto un accordo col Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e di Architettura dell’Università Politecnica delle Marche e, nell’agosto scorso, sono state effettuate sulla piazza le riprese video e fotografiche necessarie ad attuarlo.