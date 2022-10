JESI – Una carambola tra quattro veicoli, la cui dinamica è al vaglio della Polizia locale, ha mandato in tilt la già pesante viabilità del tratto finale di via Roma. Il sinistro si è verificato stamattina 10 ottobre verso le 7,45 – orario di punta – nella discesa, all’intersezione tra via Roma e via XX Settembre. Coinvolti, come detto, quattro veicoli in una carambola che avrebbe potuto avere conseguenze più serie per le persone, invece rimaste fortunatamente tutte illese.

A scontrarsi sono state una Peugeot 206 condotta da un neopatentato (R.M., 18enne jesino); una Mini al volante della quale si trovava un cittadino rumeno residente a Jesi (B.M.G., 26 anni); una Kia Sportage guidata da un tunisino di 60 anni anch’egli residente in città (K.A.le iniziali) e infine, una quarta vettura, sempre modello Peugeot guidata da un 36enne (M.M.) residente in provincia di Roma.

Una carambola che ha procurato numerosi disagi alla viabilità, regolata dalle pattuglie della Polizia locale che oltre a deviare il traffico, hanno anche eseguito i rilievi di legge. Durante le operazioni di accertamento della dinamica e di rimozione dei mezzi incidentati, si sono registrate code e rallentamenti anche perché via Roma è sempre molto trafficata, specie nelle ore di punta. Fortunatamente non è stato necessario l’intervento dei sanitari. A metà mattina la situazione è tornata sotto controllo.