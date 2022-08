Jesi, incidente in via XX Luglio: anziana al Pronto soccorso

JESI – Si è temuto, sulle prime, per quella donna alla guida della Fiat Panda che ieri si è ribaltata in via XX Luglio. Date le condizioni della vettura, una Fiat Panda, rimasta su un fianco con l’anziana automobilista incastrata all’interno dell’abitacolo, si era temuto il peggio. Invece, al loro arrivo i soccorritori del 118 e della Croce verde di Jesi hanno appurato che nonostante lo choc e le contusioni, le condizioni dell’automobilista non fossero così gravi, tali da rendere necessario un trasferimento d’urgenza a Torrette in elicottero. Pertanto, l’eliambulanza Icaro01 – nel frattempo attivata dalla centrale del soccorso di Ancona per la dinamica del sinistro – è stata fatta rientrare in sede a Torrette e la donna (74 anni, jesina) dopo essere stata estratta dalle lamiere della Panda dai vigili del fuoco, è stata condotta in ambulanza all’ospedale Carlo Urbani. Per lei, un codice giallo di media gravità. Ma è rimasta sempre cosciente, non è in pericolo di vita per fortuna.

La polizia locale, che ha eseguito i rilievi di legge, ha ricostruito la dinamica dell’incidente, risultato autonomo. Sembra che la donna abbia improvvisamente perso il controllo della sua auto, che ha sbandato perdendo aderenza all’asfalto e in seguito sia andata ad urtare una vettura in sosta a bordo strada. Proprio l’impatto con l’ostacolo fermo ha fatto ribaltare la Panda su un fianco.