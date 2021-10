Jesi, agente della Polstrada fuori servizio investito vicino casa

Il poliziotto è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per la dinamica maggiore del sinistro

JESI – Era appena uscito per fare una passeggiata con il cane, quando all’improvviso un’auto lo ha travolto. A restare ferito, un agente della Polizia stradale in servizio a Jesi.

L’incidente, che ha tenuto col fiato sospeso colleghi e soccorritori, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri (27 ottobre) lungo via Calabria, stradina secondaria che si dirama da via San Giuseppe verso le campagne di Jesi e si ricollega a San Marcello. Erano da poco passate le 19,30 quando l’agente – 51 anni, residente in zona – è stato investito, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, da una utilitaria che sopraggiungeva e che non avrebbe fatto in tempo a frenare ed evitare l’impatto. Il poliziotto è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza dal punto dell’impatto. Per fortuna è rimasto sempre cosciente, solo che lamentava un forte dolore alla schiena.

La donna al volante della Fiat Punto investitrice si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle, oltre a una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi, per i rilievi di legge. L’agente è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso cautelativo per la dinamica maggiore del sinistro. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere gravi. I carabinieri stanno lavorando per la ricostruzione della dinamica del sinistro.