Jesi, perde il controllo dell’auto e finisce contro le vetture in sosta

JESI– Ha perso il controllo della sua auto, andando a urtare dei veicoli in sosta per poi finire la sua corsa contro il muro che delimita il perimetro della chiesa parrocchiale San Pietro Martire. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, creando un certo allarme tra i residenti del quartiere.

Al volante dell’utilitaria – una Citroën di colore rosso – una donna brasiliana di 43 anni. Soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, la donna è stata estratta dall’abitacolo della vettura e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso: compresi quelli alcolemici e il narcotest, come prevede la legge, da cui è risultata positiva all’alcol (aveva un tasso alcolemico pari a 3,30 gr/l) e positiva ai cannabinoidi. Nell’incidente non ha riportato che qualche lieve contusione, le sue condizioni non destano preoccupazione. È stata dimessa domenica nella mattinata.

Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti del Commissariato, che con ogni probabilità, all’esito degli accertamenti di legge, potranno procedere nei confronti della donna per la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità.